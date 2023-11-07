БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, Система 001Р-26, ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), РЖД 001Р-26R, Альфа-Банк 001Р-07 (АЛЬФАБ1Р7), сообщается в комментарии аналитиков.

"В корпоративном сегменте на минувшей неделе наблюдалась покупательская активность, но она имела более сдержанный характер, чем в ОФЗ, - отмечают эксперты. - G-спреды ожидаемо расширились за счет опережающего снижения ставок по ОФЗ. Инвестор, ориентированный на умеренный уровень риска, вполне может найти бумаги с доходностью 14,5-16%. Такие бумаги - еще один конкурент для коротких ОФЗ".

Подобный хаотичный и разнонаправленный характер движения ставок по облигациям дает повод отдавать предпочтение консервативным инструментам - флоатерам, подчеркивается в комментарии. Эти бумаги дают возможность пересидеть период волатильности и получать высокую доходность, сопоставимую с надежными корпоративными бондами с фиксированным купоном, полагают эксперты БКС.

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