Предлагаемые параметры размещения новых бондов КАМАЗа интересны для инвесторов - инвестбанк "Синара"

Предлагаемые параметры размещения выпуска 2-летних облигаций "КАМАЗа" серии БО-П11 интересны для инвесторов, полагает аналитик Инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"КАМАЗ" планирует 9 ноября собрать заявки на облигации серии БО-П11 (5 млрд руб., 2 года). Ориентир по ставке квартального купона - не выше 15,25% годовых (доходность - не выше 16,14% годовых). В обращении у компании два коротких выпуска, доходности которых в силу короткой дюрации нерепрезентативны. Заявленный ориентир предполагает премию к ОФЗ порядка 430 б. п., в то время как до сентября этого года, когда доходности по корпоративным бумагам стали отставать от растущих доходностей ОФЗ, средний спред облигаций "КАМАЗа к госбумагам составлял порядка 175 б. п. На наш взгляд, заявленная премия вполне привлекательна для эмитента такого уровня", - отмечает эксперт инвестбанка.

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