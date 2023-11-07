"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций ФСК-Россети

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "продавать" для акций "ФСК-Россети", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ФСК-Россети" опубликовала финансовые результаты за 3К23 по РСБУ. В отчетность входят магистральные сети, но МРСК не учтены. Валовая прибыль значительно выросла г/г (до 29 млрд рублей), выручка материнской компании увеличилась на 20% г/г, чистая прибыль составила 256 млрд рублей, но показатель в основном зависит от переоценки акции ДЗО и неинформативен, - отмечает эксперт Дмитрий Булгаков. - Себестоимость на уровне материнской компании в 3К23 не изменилась г/г, что вызывает сдержанный оптимизм и приводит к росту прибыли. Тем не менее наши основные вопросы к корпоративному управлению "Россетей" сохраняются (отсутствие дивидендов, большие капзатраты, неполное раскрытие)".

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