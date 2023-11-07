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07 ноября 2023 года 11:50
Котировки нефти, скорее всего, вернутся в диапазон $85-90/барр. на текущей неделе - ПСБ
Котировки нефти Brent, скорее всего, вернутся в диапазон $85-90 за баррель на текущей неделе, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть Brent начинают неделю на минорной ноте, ближайший фьючерс не удерживает $85/барр., - констатирует аналитик. - Геополитическая премия практически полностью "ушла", что, на наш взгляд, преждевременно, так как риски обострения конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему никуда не делись. С точки зрения баланса рынок остается дефицитным по предложению, но в меньшей степени, чем раньше на фоне сокращения спроса со стороны США и Европы. Китай в 4 кв. может ограничить потребление нефти на фоне сокращения загрузки НПЗ, так как маржа сужается, а квоты на экспорт сокращаются". Тем не менее, статистика за октябрь, по оценке Крыловой, неплохая: импорт вырос на 13,5% г/г, до 11,53 млн барр./день. Саудовская Аравия и Россия подтвердили намерение сокращать добычу до конца этого года. С учетом традиционно слабого спроса в начале года, эксперт банка не исключает продление добровольного сокращения и на этот период. Таким образом, Крылова считает, что текущее снижение нефти избыточно и рассчитываем, что в рамках недели котировкам удастся вернуться в зону $85-90/барр. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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