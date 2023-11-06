Высокая дивидендная доходность будет оказывать поддержку котировкам акций Shell - Freedom Finance Global

Высокая дивидендная доходность будет оказывать поддержку котировкам бумаг (ADR) нефтегазовой компании Shell, сообщается в комментарии старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева.

"Мы нейтрально оцениваем результаты Shell за третий квартал и ожидаем позитивной реакции рынка на увеличение планового объема программы buyback на четвертый квартал до $3,5 млрд. На наш взгляд, цена бумаги компании в последние три месяца текущего года сохраняет потенциал роста благодаря увеличению спроса на нефтепродукты и газ в зимний период. Высокая дивидендная доходность также будет оказывать поддержку котировкам до отсечки (квартальный дивиденд был сохранен на уровне $0,662 на бумагу (+32,4% г/г) с доходностью 4,1% годовых к текущим котировкам; дивидендная отсечка пройдет 14 ноября, выплаты будут проведены 20 декабря)", - указывает эксперт.

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