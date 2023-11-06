"Финам" повысил прогнозную цену акций ConocoPhillips до $141,1

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ConocoPhillips со $111,4 до $141,1 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация для указанных бумаг была также повышена экспертами с "держать" до "покупать".

"За счет фокуса на сегменте разведки и добычи ConocoPhillips является одним из главных бенефициаров роста цен на нефть. На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры мы ожидаем, что в следующем году компания может увеличить объем выплат акционерам с $11 млрд до $12-13 млрд, что соответствует доходности 8,2-8,9% - неплохое значение для сектора. Кроме того, у нефтяника достаточно амбициозная стратегия развития, предполагающая рост добычи, фокус на генерации свободного денежного потока и периодическое проведение M&A-сделок", - указывает аналитик Сергей Кауфман.

ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международным мейджорам ExxonMobil и Chevron Corp. Особенностью эмитента является фокус на сегменте разведки и добычи.

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