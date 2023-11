Главные события недели - БКС Экспресс

Аналитики БКС Экспресс обращают внимание на следующие события, отчетности и статистику на текущей неделе:

7 ноября:

- "Группа Позитив" опубликует результаты за 3К23 по МСФО;

- Заседание совета директоров "Объединенная Вагонная Компания" (ОВК), в повестке вопрос утверждения цены допэмиссии;

- Банк России опубликует Доклад о денежно-кредитной политике;

- Управление по информации в области энергетики министерства энергетики США (EIA) опубликует ежемесячный прогноз по нефти.

8 ноября:

- Внеочередное собрание акционеров ПАО "Яковлев", в повестке вопрос допэмиссии;

- "Магнит" завершит прием заявок на второй раунд выкупа акций, направленный на инвесторов-нерезидентов.

9 ноября:

- МКПАО "ВК" (ранее VK Company), "ТГК-1" и "Софтлайн" опубликуют результаты за III квартал 2023 года по МСФО;

- Совет директоров "ФосАгро" рассмотрит финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года;

- Внеочередное собрание акционеров Fix Price, в повестке вопрос редомициляции с Кипра в Казахстан;

- Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 31 октября по 7 ноября и об объеме производства нефтепродуктов с 30 октября по 5 ноября и потребительских ценах на них;

- Банк России опубликует информационно-аналитический материал "Обзор рисков финансовых рынков" и аналитический комментарий "Мониторинг отраслевых финансовых потоков";

- Объем золотовалютных резервов РФ.

10 ноября:

- Сбербанк опубликует результаты за октябрь 2023 года по РПБУ;

- Внеочередное собрание акционеров банка "Авангард", в повестке вопрос утверждения дивидендов;

- Банк России опубликует комментарий "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики";

- Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в октябре;

- Объем денежной базы РФ.

Также эксперты портала отмечают, что свои отчеты на текущей неделе представят eBay, Fraport, Goodyear Tire & Rubber Co., Lucid Group, Rivian, TripAdvisor Inc., Uber Technologies, UBS, Biogen Inc., DHL Group, Lyft Inc., Occidental Petroleum, Walt Disney Co., Warner Bros. Discovery, Sony и Wizz Air.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.