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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Дивдоходность бумаг Норникеля вряд ли будет значительно выше 10% в ближайшие годы - SberCIB
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06 ноября 2023 года 09:18

Дивдоходность бумаг Норникеля вряд ли будет значительно выше 10% в ближайшие годы - SberCIB

Дивидендная доходность бумаг ГМК "Норильский никель" вряд ли будет значительно выше 10% годовых в ближайшие годы, считают старший аналитик SberCIB Investment Research Мария Мартынова и аналитик Андрей Карагодин.

"Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды за 9М23 в размере 915,3 рубля на акцию. Дивидендная доходность может составить 5% с учетом текущих котировок. Кроме того, вынесено на голосование акционеров решение о дроблении акций в соотношении 1 к 100, что должно еще больше повысить привлекательность бумаг эмитента среди розничных инвесторов. Это умеренно позитивно для "Норникеля". В последние недели бумаги компании существенно подорожали, поэтому полагаем, что новости, вероятно, уже учтены в котировках. Сохраняем нейтральный взгляд на эмитента. Дивидендная доходность по его бумагам в ближайшие годы вряд ли будет значительно выше 10%, а коэффициент EV/EBITDA 2024о довольно высок и составляет около 6", - указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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