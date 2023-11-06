Дивдоходность бумаг Норникеля вряд ли будет значительно выше 10% в ближайшие годы - SberCIB

Дивидендная доходность бумаг ГМК "Норильский никель" вряд ли будет значительно выше 10% годовых в ближайшие годы, считают старший аналитик SberCIB Investment Research Мария Мартынова и аналитик Андрей Карагодин.

"Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды за 9М23 в размере 915,3 рубля на акцию. Дивидендная доходность может составить 5% с учетом текущих котировок. Кроме того, вынесено на голосование акционеров решение о дроблении акций в соотношении 1 к 100, что должно еще больше повысить привлекательность бумаг эмитента среди розничных инвесторов. Это умеренно позитивно для "Норникеля". В последние недели бумаги компании существенно подорожали, поэтому полагаем, что новости, вероятно, уже учтены в котировках. Сохраняем нейтральный взгляд на эмитента. Дивидендная доходность по его бумагам в ближайшие годы вряд ли будет значительно выше 10%, а коэффициент EV/EBITDA 2024о довольно высок и составляет около 6", - указывают эксперты в комментарии.

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