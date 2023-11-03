Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Mondelez до $88

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Mondelez International до $88 з штуку, что соответствует потенциалу роста 30% с текущих уровней, сообщается в комментарии заместителя директора аналитического департамента инвесткомпании Георгия Ващенко.

"Мы позитивно оцениваем результаты Mondelez за третий квартал, - отмечает эксперт. - Компания последовательно увеличивает выручку во всех сегментах и регионах присутствия. В этом году Mondelez с большим отрывом лидирует среди аналогов по темпам роста выручки (они двузначные во всех регионах, за исключением Китая). При этом ей удается поддерживать высокий уровень рентабельности основных показателей, несмотря на негативное влияние отрицательных курсовых разниц на внешних рынках. Заметно снизился показатель долговой нагрузки. Это одновременно уменьшает процентный риск на фоне растущих ставок и длительной жесткой денежно-кредитной политики и открывает возможность для дальнейшей экспансии".

Mondelеz International - американская транснациональная компания, производитель продуктов питания, образованная в 2012 году в результате разделения Kraft Foods.

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