"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг О''Кей

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены депозитарных расписок "О''Кей", отмечается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Компания опубликовала достаточно слабые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года относительно конкурентов. "О''Кей" удалось нарастить средний чек в третьем квартале даже в формате дискаунтеров, однако снижение сопоставимого трафика продолжается уже 8 квартал подряд. Формат гипермаркетов по-прежнему оказывает давление на выручку - она выросла значительно меньше, чем у других отчитавшихся ритейлеров. Мы сохраняем нейтральный взгляд на расписки компании", - пишет эксперт.

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