"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: лонг в бумагах ЛУКОЙЛа против Сургутнефтегаза

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в бумагах "ЛУКОЙЛа" против "шорта" в привилегированных акциях "Сургутнефтегаза" с целевой доходностью 15% за 2 месяца, открытую 5 октября 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Доходность нашей пары к настоящему моменту составила около 8%, - констатируют аналитики. - С укреплением рубля супердивиденды по "префам" "Сургутнефтегаза" за 2023 год, по нашим оценкам, уже полностью в цене, а выкуп может стать сильным катализатором для "ЛУКОЙЛа". Мы по-прежнему ждем совокупный спред идеи 15% за 60 дней".

Целевая цена по "префам" на 12 месяцев (58 руб. за акцию) дает избыточную доходность -14%, указывают эксперты и подтверждают рекомендацию "продавать". Целевая цена по бумагам "ЛУКОЙЛа" (9500 руб. за акцию) дает избыточную доходность +11%: рекомендация БКС - "покупать".

"Преф" торгуется с низким мультипликатором P/E 1,7x, но это ожидаемо с учетом рекордной прибыли благодаря огромной разовой прибыли по курсовым разницам, - отмечают стратеги инвесткомпании. - "ЛУКОЙЛ" торгуется с мультипликатором 3,8x - с дисконтом 36% к долгосрочному среднему уровню".

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