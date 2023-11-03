Альфа-банк сохраняет рейтинг акций Мосбиржи на уровне "выше рынка"

Альфа-банк сохраняет рейтинг акций "Московской биржи" на уровне "выше рынка" с целевой ценой 250 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Мосбиржа" опубликовала результаты торгов за октябрь 2023 года. Общий оборот вырос на 89% г/г и на 9% м/м в октябре, и оказался на 37% выше среднего уровня за последние 12 месяцев. В результате объем торгов за 10М23 вырос на 18% г/г. В целом объемы торгов в октябре превысили уровни августа-сентября (которым способствовали макроэкономические события). Это должно обеспечить сохранение сильной динамики прибыли в 4К23, поскольку и комиссионные, и процентные доходы получают поддержку (последние выигрывают от повышения ставки ЦБ РФ). По нашим оценкам, акции "Мосбиржи" торгуются на мультипликаторе 7,3x P/E 2023F и 6,1x P/E 2024П против исторических средних уровней 10-11", - пишет аналитик банка Евгений Кипнис.

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