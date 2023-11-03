Акции Сбербанка остаются привлекательными для покупок - инвестбанк "Синара"

Акции Сбербанка по-прежнему остаются привлекательными для вложений, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Ольги Найденовой.

"Отчет эмитента за 3К23 по МСФО подтверждает его сильные позиции на рынке. Полагаем, что финансовые результаты дополнительно поддержат акции банка, торгующиеся с коэффициентом P/BV 2023П на уровне 0,9. Сбербанк повысил прогноз рентабельности капитала по итогам 2023 года до 24%+, но наша оценка прибыли в 1,5 трлн руб. уже соответствует этому прогнозу. Представители эмитента также отметили сохраняющийся, несмотря на возросшие ставки, спрос на кредиты, при этом риски ухудшения кредитного качества уже учтены, по мнению менеджмента, в созданных резервах", - отмечает эксперт.

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