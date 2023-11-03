"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 2000 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Минфин США в четверг вечером расширил список компаний, на которые распространяются санкции. Ограничения в том числе коснутся проекта эмитента "Арктик СПГ 2". Однако мы не считаем, что добавление в SDN-лист окажет сильное негативное влияние на акции "НОВАТЭКа". Менеджмент ранее заявлял, что компания успела получить основное оборудование на все три линии по сжижению природного газа до введения санкций. Также эмитент тестирует собственную технологию по сжижению природного газа "Арктический каскад", которая может обеспечить необходимую технологическую независимость. "НОВАТЭК" заменил газовую турбину второй СПГ-линии, которую должна была поставить американская Baker Hughes, на электроприводы от Shanghai Electric, - отмечают эксперты. - По нашему мнению, "НОВАТЭК" сможет перенаправить поставки СПГ на другие рынки в случае, если европейские и японские покупатели откажутся от планируемой закупки газа. Возможно незначительное увеличение капитальных расходов по запуску первой линии "Арктик СПГ 2", если акционеры еще не полностью профинансировали строительство трех электростанций малой мощности. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги эмитента".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.