"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Татнефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (с прогнозными стоимостями на горизонте года на уровнях 880 рублей и 820 рублей за штуку соответственно), сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Опубликованные результаты эмитента за 9 месяцев по РСБУ дают ограниченное представление о финансовых показателях компании, но рост выручки, операционной прибыли и расчетной EBITDA в целом совпал с ожиданиями, учитывая подъем цен на нефть в отчетном периоде и слабый рубль, однако чистая прибыль выглядит менее убедительно. Подтверждаем нашу рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти", при этом "обычка" торгуется с P/E 23e/24e на уровне 4,3x, что дает дисконт 11% к долгосрочному среднему значению. Наши целевые цены для обыкновенных и привилегированных акций на горизонте года (на основе анализа по методу ДДМ) составляют 880 рублей и 820 рублей соответственно".

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