Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут статистика из РФ, США, Китая и еврозоны, выступление представителя ФРС:

- Минфин РФ опубликует данные по объему дополнительных нефтегазовых доходов;

- Индексы PMI в секторе услуг в США, России и Китае в октябре;

- Отчет по рынку труда в США в октябре;

- Выступление вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра;

- Безработица в еврозоне в сентябре.

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