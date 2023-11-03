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03 ноября 2023 года 10:23
Рубль, возможно, ослабнет до 94 руб./$1 на торгах в пятницу - SberCIB
Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, ослабнет до уровня 94 руб./$1 на торгах в пятницу, перед длинными выходными может традиционно вырасти спрос на валюту, сообщается в аналитическом материале SberCIB Investment Research. "Рост котировок ОФЗ продолжился второй день подряд. В четверг рынок продолжил отыгрывать отличные результаты прошедших днем ранее аукционов - доходности снизились еще на 10-30 б. п. В пятницу, вероятно, рынок стабилизируется в отсутствие новых факторов роста котировок. Мы не исключаем, что в последующие дни доходности могут скорректироваться вверх, так как их текущие уровни никак не отражают возможные негативные сценарии развития событий", - пишут эксперты инвестбанка. Котировки нефти марки Brent могут двигаться в диапазоне $86-88 за баррель в пятницу, полагают в SberCIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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