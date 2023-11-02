"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать бумаги Globaltrans

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать бумаги (GDR) Globaltrans с целевой ценой 720 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования на январь 2024 года. Цена входа - рыночная текущая, потенциальная доходность - 16%, сообщается в комментарии.

"Мы ожидаем позитивную динамику акций, исходя из технического анализа, который подкреплен сильными финансовыми результатами бизнеса на фоне благоприятной конъюнктуры рынка железнодорожных грузоперевозок, - пишут аналитики. - В позитивном сценарии потенциальная цена на акции может составить 720 рублей, вернувшись к своим значениям, которые были ранее в августе. Потенциальная доходность в таком случае может составить 16% на горизонте до трех месяцев. К рискам относится неточность технического анализа, а также потенциальные внешние риски".

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