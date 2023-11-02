"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Татнефти на уровне 591,6 руб

"Финам" подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций "Татнефти" на уровне 591,6 руб. за штуку, что предполагает возможное снижение на 2,8% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Татнефть" опубликовала отчётность по РСБУ за III квартал 2023 года. Выручка нефтяника выросла на 28% кв/кв, до 368,4 млрд руб., но чистая прибыль увеличилась всего на 3% кв/кв, отмечает аналитик Сергей Кауфман. Рост выручки в квартальном выражении, по его мнению, отражает существенное ослабление рубля и подорожание российского сорта нефти Urals. В то же время чистая прибыль увеличилась лишь незначительно из-за высокой базы прошлого квартала, связанной с разовым повышенным доходом от дочерний организаций.

"Татнефть" обычно выплачивает в виде дивидендов за III квартал 50% прибыли по РСБУ. В таком сценарии размер выплат может составить 17,3 руб. на акцию, что соответствует 2,8% доходности - скромное значение с учётом текущей ключевой ставки. На этом фоне мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Татнефти", - резюмирует Кауфман.

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