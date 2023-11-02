ЦБ РФ, вероятно, поднимет ставку до 16% в декабре 2023г - Альфа-банк

Банк России, вероятно, поднимет ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания 15 декабря 2023 года, полагают аналитики Альфа-банка.

"Несмотря на попытки ЦБ РФ охладить экономику с помощью повышения ключевой ставки, которое началось в конце июля, макроиндикаторы за сентябрь указывают на то, что перегрев сохраняется, - констатируют эксперты. - Рост российского ВВП в сентябре остался на уровне 5,2% г/г, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, а рост оборота розничной торговли ускорился до 12,2% г/г. При устойчивой безработице, которая находится на историческом минимуме в 3,0%, рост зарплат в реальном выражении составил 7,5% г/г за 8M23, а реальные располагаемые доходы выросли на 4,8% г/г за 9M23".

На фоне инфляционных рисков ЦБ РФ недавно повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7,0-7,5% - текущий год станет четвертым подряд, когда инфляция превысит цель ЦБ РФ в 4,0%, указывают стратеги Альфа-банка. Текущий уровень инфляции продолжает превышать ожидания, и эксперты теперь ожидают, что для сдерживания инфляционных рисков 15 декабря ЦБ РФ повысит ставку до 16%.

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