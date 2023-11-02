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02 ноября 2023 года 16:11
Акции Сбербанка инвестиционно привлекательны на текущих уровнях - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка инвестиционно привлекательны на текущих уровнях, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Сбербанк представил сокращенные результаты по стандартам МСФО за три и девять месяцев 2023 года, показав рост по всем направлениям. По итогам девяти месяцев Сбер заработал 52,7 рубля на акцию или 19,5% акционерной доходности. На наш взгляд, за весь год банк может заработать около 1,5 трлн рублей чистой прибыли, что эквивалентно более 66 рублей на акцию или 24,5% доходности акционеров", - пишут эксперты. Аналитики указывают, что в третьем квартале Сбербанк увеличил размер чистой процентной маржи до 6%, что, на их взгляд, вызвано рекордом выдачи льготной ипотеки и желанием потребителей "заскочить в последний вагон" прочих кредитных продуктов на фоне роста процентной ставки. "Учитывая инициативы потенциальной корректировки льготной ипотеки со стороны Центрального Банка и Минфина, а также охлаждение на рынке потребительского и автокредитования из-за роста ключевой ставки, мы не ждем существенного роста финансовых показателей в 2024 году. Акции Сбера, на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательными по текущей цене и продолжают занимать одну из ключевых долей в нашем модельном портфеле для долгосрочного инвестора", - отмечается далее в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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