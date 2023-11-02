"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги TCS Group с целью 3700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 3700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,1%, стоп-приказ: 3455 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обратили внимание на информацию "Интерфакса" о том, что заинтересованные ведомства рассматривают обращение о включении компаний компании в правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Если компания окажется в списке ЭЗО, она потенциально попадет под принудительную редомициляцию, по завершению которой сможет выплачивать акционерам дивиденды, полагают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3700 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3455 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33", - указывают в инвесткомпании.

TCS Group - зарегистрированный на Кипре финансовый холдинг, объединяющий работающие в России компании под брендом "Тинькофф".

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