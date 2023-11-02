"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Mondelez с целью $72

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mondelez International с целью $72 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,7%, стоп-приказ: $64, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль Mondelez по GAAP за 9 месяцев 2023 года составила $4,018 млрд, увеличившись на 87,6% по сравнению с $2,142 млрд в предыдущем году, отмечают аналитики. Выручка за этот период увеличилась на 17,1% до $26,702 млрд против $22,801 млрд годом ранее.

"С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде, от которого просматривается движение вверх. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп приказа на уровне $64 риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84", - указывают эксперты "Финама".

Mondelеz International - американская транснациональная компания, производитель продуктов питания, образованная в 2012 году в результате разделения Kraft Foods.

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