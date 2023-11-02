Акции Сбербанка привлекательны для покупок в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются привлекательными для покупок по текущей цене, бумаги по-прежнему интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

Сбербанк представил сокращенные результаты по стандартам МСФО за три и девять месяцев 2023 года, показав рост по всем направлениям. По итогам девяти месяцев эмитент заработал 52,7 рубля на акцию или 19,5% акционерной доходности. На наш взгляд, за весь год банк может заработать около 1,5 трлн рублей чистой прибыли, что эквивалентно более 66 рублей на акцию или 24,5% доходности акционеров, - указывают эксперты. - В 3к23 Сбербанк увеличил размер чистой процентной маржи до 6%, что, на наш взгляд, вызвано рекордом выдачи льготной ипотеки и желанием потребителей "заскочить в последний вагон" прочих кредитных продуктов на фоне роста процентной ставки. Учитывая инициативы потенциальной корректировки льготной ипотеки со стороны ЦБ и Минфина, а также охлаждение на рынке потребительского и автокредитования из-за роста ключевой ставки, мы не ждем существенный подъем финансовых показателей в 2024 году. Бумаги эмитента продолжают занимать одну из ключевых долей в нашем модельном портфеле для долгосрочного инвестора".

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