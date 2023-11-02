"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг Globaltrans с прогнозной стоимостью на уровне 710 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Дмитрия Булгакова.

"Статистика от РЖД по погрузке и грузообороту за октябрь указывает на отсутствие роста: грузооборот снизился на 0,4% г/г, а погрузка - на 3,4% г/г. Вместе с тем ставки аренды на полувагоны двигаются вверх (+2,8%). Наша рекомендация "продавать" основывается на возможной коррекции ставок и росте капзатрат, - пишет эксперт в материале. - Исторически такой диссонанс (объемы падают, ставки растут) объяснялся замедлением скорости движения вагонов по ж/д сети из-за заторов и пробок. Цены очень важны для экономики Globaltrans, поэтому пока мы отмечаем неплохую финансовую составляющую для компании. Однако рынок и инвесторов сейчас, вероятно, больше беспокоит вопрос возобновления дивидендов, который возможен в следующем году после переезда в Дубай. Эмитент намекает на большие списания вагонов в 2025-27 гг., поэтому возможен переход от положительного свободного денежного потока к отрицательному (если будут пропорциональные покупки вагонов) на горизонте 2025 года".

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