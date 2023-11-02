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02 ноября 2023 года 12:47
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Мечела
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Мечела", цена бумаги обладает трехзначным потенциалом роста на горизонте года, учитывая неоправданный дисконт к сталеварам в 60-70%, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Компания нарастила выпуск коксующегося угля на 30% м/м в сентябре до 433 тыс. т, согласно данным MMI. Это лучший месячный результат в текущем году. Согласно предварительным данным MMI, за III квартал выпуск коксующегося угля компании увеличился на 48% за квартал, до 1,1 млн тонн. Такая динамика оказалась лучше ожиданий и может указывать, что компания справляется с логистическими ограничениями. По нашим оценкам, прибыль компании может вырасти на 5% в 3К23 и подскочить еще более чем на 30% в 4К23 на фоне благоприятных цен на уголь и сталь. Сохраняется позитивный долгосрочный взгляд на бумаги", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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