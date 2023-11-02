"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рейтинг "держать" для акций "ЛУКОЙЛа" с прогнозной стоимостью на уровне 8000 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Выручка компании за 9М23 (по РСБУ) снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,06 трлн руб., чистая прибыль сократилась на 1,5% - до 0,64 трлн руб. Снижение показателей связано с эффектом высокой базы прошлого года. Результаты по РСБУ не отражают всю картину, а точнее показывают только около 40% выручки от МСФО без дочерних компаний. Сейчас в результатах РСБУ доходы от четырех российских НПЗ и акцизы, получаемые от государства, которые увеличатся еще в 4К23, - пишут эксперты. - Также эмитент не поднял дивиденды от дочерних компаний, поэтому можно рассчитывать, что они поступят в 4К23. Результаты 2П23 по МСФО будут выше на фоне более высоких цен на нефть, девальвации рубля и дисконта на российскую нефть, который сейчас ниже, чем в 1П23. Обычно "ЛУКОЙЛ" направлял на дивиденды около 90-100% чистой прибыли по РСБУ, но по итогам 2022 года выплата составила около 60% прибыли. Таким образом, по нашим консервативным оценкам, мы можем увидеть дивиденды за 2П23 около 500 рублей на бумагу в дополнение к уже рекомендованным за 1П23 в размере 447 рублей".

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