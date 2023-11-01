Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 91,4-93,4 руб./$1 в краткосрочной перспективе - РСХБ

Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 91,4-93,4 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает начальник аналитического отдела Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"На фоне введения мер валютного контроля за репатриацией и продажей валютной выручки, продолжающегося ужесточения денежно-кредитных условий тренд на укрепление доллара за последние 4 недели значительно ослаб, а с ним и снизилась "спекулятивная" составляющая волатильности курса, - пишет эксперт. - Тем не менее, спрос на иностранную валюту по-прежнему силен, и говорить об устойчивой тенденции дальнейшего снижение пары USD/RUB пока преждевременно, по крайней мере, до тех пор, пока котировки не закрепятся ниже отметки 92,5 руб./$1. Однако, когда это произойдет, можно будет уже говорить о высокой вероятности достижения уровня 90 руб. руб./$1".

Краткосрочный прогноз аналитика по паре USD/RUB составляет 91,4-93,4 руб./$1. Последние данные по индексам деловой активности за октябрь в Китае не подтверждают устойчивого восстановления траектории роста китайской экономики, признаки которого появились в сентябре, поэтому поводов для роста офшорного юаня на форекс немного, полагает Фетисов.

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