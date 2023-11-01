Котировки золота могут вырасти до $2080/унц. в ноябре - SberCIB

Котировки золота могут вырасти до $2080 за тройскую унцию в ноябре при дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, полагает аналитик SberCIB Investment Research Анна Пильгунова.

"Конфликт на Ближнем Востоке усилил интерес инвесторов к защитным активам. С начала конфликта золото подорожало на 10%, с $1820 до $2000 за унцию. Можно сказать, что при прочих равных премия за геополитический риск сейчас близка к $180 за унцию", - отмечает эксперт.

Главным событием для рынка золота в ноябре, по мнению Пильгуновой, будет заседание ФРС США, его результаты станут известны вечером 1 ноября. Рынок ожидает, что ставка сохранится на уровне 5,5%. Для рынка будут особенно важны комментарии регулятора - их жесткость может повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС.

В центре внимания остается и ситуация на Ближнем Востоке: при эскалации конфликта золото может вновь протестировать отметку $2000 за унцию и устремиться к историческому максимуму $2080 за унцию, считает эксперт банка. Если же острота конфликта снизится, премия за геополитический риск будет сокращаться, и золото может вернуться к $1900 за унцию (при сохранении нейтральной позиции ФРС).

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