"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Boston Scientific и AbbVie

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "покупать" для акций американского производителя медицинского оборудования и расходных материалов Boston Scientific с прогнозной стоимостью $64,1 за штуку на сентябрь 2024 года (что предполагает потенциал роста 25,2% от текущего уровня) и американской биофармацевтической компании AbbVie с прогнозной стоимостью $167,5 за штуку на июнь 2024 года (что предполагает потенциал роста 18,6% от текущего уровня) после рассмотрения опубликованных квартальных отчетностей эмитентов, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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