Возможно укрепление рубля до 85 руб./$1 в ноябре с возвратом к 90 руб./$1 к концу 2023г - SberCIB

Возможно укрепление рубля до уровня 85 руб./$1 в ноябре с возвратом к 90 руб./$1 в декабре текущего года, говорится в аналитическом материале SberCIB Investment Research.

"Высокие цены на нефть в сочетании с обязательной продажей валютной выручки и ограничением на вывод средств от продажи российских активов иностранцами позволят рублю укрепиться до 85 руб./$1 в ноябре, но из-за сезонного роста спроса на валюту этот уровень вряд ли будет устойчив и рубль вернется к 90 руб./$1 в декабре", - указывают эксперты.

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