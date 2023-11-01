Акции ТМК - отличная ставка на дивиденды - Инвестбанк Синара

Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) сохраняют инвестиционную привлекательность и являются отличной ставкой на дивиденды, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Дмитрий Смолин.

"Эмитент сообщил, что 4 декабря ВОСА рассмотрит вопрос о допэмиссии по закрытой подписке в рамках уже проведенного в сентябре вторичного публичного размещения акций. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 10 ноября. Совет директоров на заседании 30 октября определил цену продажи дополнительных обыкновенных акций в 220,68 руб. за штуку, что соответствует цене сентябрьского размещения. На наш взгляд, допэмиссия носит чисто технический характер и составит 18 млн акций или 1,74% от уставного капитала. Как и планировалось в рамках SPO, основной акционер МК ООО "ТМК Стил Холдинг" выкупит практически весь пакет (98-99% размещаемых акций) по цене вторичного предложения, за исключением бумаг, которые могут на пропорциональной основе приобрести миноритарные акционеры, воспользовавшись своим преимущественным правом. Размещение также позволит ТМК получить на баланс около 4 млрд руб., вырученных в ходе SPO на Московской бирже в сентябре. Мы по-прежнему считаем акции "ТМК" привлекательными и видим в них отличную ставку на дивиденды: на горизонте года дивидендную доходность оцениваем в 17%".

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