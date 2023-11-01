SberCIB рекомендует держать бумаги HeadHunter

SberCIB Investment Research рекомендует "держать" бумаги HeadHunter, они оценены справедливо, сообщается в материале старшего аналитика Максима Кондратьева и аналитика Дмитрия Трошина.

"Компания предложила определенным акционерам выкупить их бумаги или обменять на вновь выпущенные акции, затем в планах HeadHunter смена юрисдикции на российскую и получение листинга на Московской бирже. Объем выкупа может составить до 26683989 акций, что соответствует 52,7% от общего количества выпущенных акций. Цена с учетом "налога на выход" - 819,45 руб. за акцию или примерно $8,79 за акцию. Оплата возможна в рублях, долларах и евро. Мы рассматриваем это предложение как позитивное для акционеров и перспектив дальнейшего роста компании. В случае его успешной реализации эмитент получит не только ликвидный рыночный инструмент благодаря листингу на Московской бирже, но и возможность объявлять о дивидендах своим акционерам и выплачивать их, а также возобновить долгосрочные программы стимулирования для своих сотрудников, - указывают эксперты инвестбанка в обзоре. - Обеспокоенность вызывает риск потенциального избытка акций после их обмена и вывода из иностранной инфраструктуры, что может оказать давление на котировки в краткосрочной перспективе. Мы считаем, что сейчас бумаги HeadHunter оценены справедливо, и наша оценка - "держать".

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