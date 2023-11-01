Снижение ставки ЦБР вероятно не ранее 2К24 - Росбанк

Снижение ключевой ставки Банка России вероятно не ранее второго квартала следующего года, при этом в силу возможного замедления экономики ориентироваться на возврат к уровню 10% годовых можно до конца 2024 года, полагают аналитики Росбанка.

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