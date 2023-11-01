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01 ноября 2023 года 15:46
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Аэрофлота
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 54 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 37,2%, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. Отраслевой транспортный индекс Московской биржи с недавнего пика в сентябре скорректировался вниз почти на 12%, что дает неплохую возможность для открытия или наращивания длинных позиций в акциях представителей транспортного сектора, уверены аналитики. "Мы выделяем в том числе акции "Аэрофлота", который продолжает ежемесячно улучшать операционные показатели за счет расширения маршрутной сети и повышения интенсивности полетов", - указывают эксперты. Эмитент в 1П23 показал рост выручки на 39,7% г/г (до 252,2 млрд руб.), EBITDA - на 6,8% г/г (до 66,2 млрд руб.), операционный убыток компании уменьшился до 2,9 млрд руб. против 5,7 млрд руб. годом ранее благодаря росту операционных показателей, констатируют аналитики "Финама". Данные за 9М23 демонстрируют дальнейшее улучшение операционных показателей: пассажиропоток вырос на 14,6% г/г (до 35,8 млн человек), при этом число перевезенных пассажиров увеличилось на внутренних и на международных линиях. "Сильные показатели были достигнуты за счет роста трафика на внутренних рейсах. Вместе с тем продолжилось развитие международного авиасообщения. По оценкам Минтранса РФ, по итогам 2023 года пассажиропоток достигнет или даже превысит показатель в 101 млн человек против 95,1 млн человек в 2022 году. На этом фоне мы позитивно смотрим на акции "Аэрофлота", которые могут вырасти на 37,2% и достичь уровня 54 рублей", - подчеркивают эксперты инвесткомпании в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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