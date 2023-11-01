"Финам" подтверждает рейтинг акций Самолета на уровне "лучше рынка"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Группы "Самолет" на уровне "лучше рынка", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Застройщики РФ продемонстрировали впечатляющие результаты за III квартал на фоне повышенного спроса на ипотеку, - отмечают аналитики. - Среди представителей отрасли мы выделяем акции "Самолета" - одной из крупнейших российских корпораций в сфере девелопмента и PropTech. "Самолет" увеличил объем продаж в III квартале в денежном выражении на 63% (г/г) до 79,3 млрд руб. и в натуральном - на 50,8% (г/г) до 422,9 тыс. кв. м".

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что в октябре компания закрыла сделку по приобретению ГК "МИЦ" за 40 млрд руб., благодаря чему "Самолет" прибавил 1,1 млн кв. м земельного банка и увеличил долю рынка в Московском регионе до 18%. Помимо этого, "Самолет" выкупил агентство недвижимости "Мегаполис сервис", с присоединением которого бизнес-юнит "Самолет Плюс" имеет 1000 открытых офисов в более чем 230 городах России. Доля рынка "Самолет Плюс" уже превышает 5%, и компания рассчитывает в ближайшее время занять лидирующую позицию на рынке агентских услуг.

"Повышение ключевой ставки до 15% в октябре и последующий рост ипотечных ставок в совокупности с увеличением размера первоначального взноса по льготным программам будет оказывать охлаждающий эффект на спрос на новостройки, - указывают аналитики "Финама". - Тем не менее мы полагаем, что диверсификация бизнеса позволяет компании быть более устойчивой к изменчивым условиям на рынке в сравнении с конкурентами, поэтому мы сохраняем по акциям девелопера рейтинг "лучше рынка".

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