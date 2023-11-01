Вероятен рост котировок золота до $2100/унц. к концу года - Freedom Finance Global

Вероятен рост котировок золота до $2100 за тройскую унцию к концу текущего года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"По данным WGC, в третьем квартале 2023 года рынок инвестиционного золота показал противоречивые тенденции, - пишет эксперт. - С одной стороны, покупки этого актива центральными банками мира составили 337 тонн, сократившись на 27% год к году, но оставшись вблизи рекордных отметок за всю историю наблюдений. С другой стороны, глобальный спрос на золото сократился на 6% г/г, хотя и держится на 8% выше среднего показателя за последние пять лет. В то же время частные инвесторы в июле-сентябре нарастили объем вложений в золото на 56% г/г, и особую активность проявили китайские покупатели".

Усиление спроса на золото, как наиболее защищенный от инфляционного воздействия актив, обусловлено, по мнению аналитика инвесткомпании, интенсивным ростом цен практически во всем мире, а также геополитической нестабильностью. В свою очередь, доллар США ввиду проблем Америки с госдолгом перестает восприниматься некоторыми игроками рынка как самая надежная валюта мира и закономерно проигрывает конкуренцию золоту. Мильчакова прогнозирует рост котировок вечного металла до конца года как минимум до $2100 за тройскую унцию.

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