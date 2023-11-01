Фундаментальные факторы перевешивают геополитические риски в ценах нефти - "Русс- Инвест"

Фундаментальные факторы перевешивают геополитические риски в ценах нефти, полагает главный экономист инвестиционной компании "Русс- Инвест" Александр Арутюнян.

"По данным Американского нефтяного института (API), коммерческие запасы сырой нефти в течение прошедшей недели выросли на 1,347 млн баррелей,- напоминает эксперт. - Это чуть ниже, чем ожидали аналитики. Стратегические нефтяные запасы США, по данным министерства энергетики страны, остались на том же уровне, что и неделю назад - 351,3 млн баррелей. Также министерство энергетики сообщило, что добыча нефти в США в августе достигла нового рекордного уровня - 13,053 млн баррелей в день".

Так что, на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта, цены на нефть, тем не менее, идут вниз, констатирует Арутюнян. С 20 октября фьючерсная цена Brent уже снизилась на 9,4% до $85,02 за баррель. Стратег допускает, что вследствие наращивания добычи в США и пересмотра перспектив роста глобального спроса в связи с выходом слабой статистики (включая индикаторы деловой активности в Китае) фундаментальные факторы пока перевешивают геополитический риск.

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