"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Eli Lilly с целью $605

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целью $605 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,2%, стоп-приказ: $535, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент планирует опубликовать отчет о финансовых результатах за 3К23 в четверг, 2 ноября. Предполагается, что выручка будет равна $8,97 млрд, а прибыль на акцию будет отрицательной и составит минус $0,199. Ожидаем, что результаты превзойдут прогнозы за счет высоких продаж препаратов от диабета и средств для похудения, что может стать драйвером роста котировок бумаги", - пишут аналитики.

"С точки зрения технического анализа акции торгуются в среднесрочном восходящем канале, консолидировавшись у локального уровня поддержки. При отскоке сохраняется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $605. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $535 риск на портфель составит 0,24%", - указывают эксперты "Финама".

Eli Lilly and Co. - американская фармацевтическая компания, известная как первый промышленный производитель инсулина.

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