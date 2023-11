"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая

"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Текущий список бумаг: Alibaba, XPeng, Galaxy Entertainment, China Life Insurance Co., Tencent, JD.com Inc., China Construction Bank, Chow Tai Fook, Bank of China и Longfor Group.

"Экономика Китая может стабилизироваться в 4К23 на фоне улучшения макроэкономических данных, - пишут аналитики. - ВВП Китая вырос на 4,9% в 3К23. (против ожиданий 4,4%), розничные продажи выросли на 5,5% (против ожиданий 4,9%), а промышленное производство ускорилось на 4,5% (против ожиданий 4,3%). Китайские власти недавно выпустили государственные облигации на сумму 1 трлн юаней ($137 млрд) для поддержки пострадавших от наводнения районов, что первоначально привело к росту индекса акций. Тем не менее рынок продолжает ждать более масштабных стимулов для поддержки обанкротившихся застройщиков и стимулирования спроса на жилье".

На фоне предстоящих правительственных стимулов эксперты телеграм-канала решили добавить в подборку еще один государственный банк, заменив акции China Petroleum на акции Bank of China. Они также решили зафиксировать прибыль в акциях Baidu и заменили их на акции JD.com.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.