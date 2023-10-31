"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для расписок (GDR) Fix Price с целевой ценой 437 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Ритейлер Fix Price представил свои операционные и финансовые результаты за 3К23, которые оказались лучше нашего прогноза и оценок рынка, - отмечает эксперт. - Сопоставимые продажи ожидаемо продемонстрировали отрицательную динамику, но падение замедляется по мере приближения к концу года. В следующем отчетном периоде, как мы думаем, Fix Price может вернуться к росту LFL-продаж. Компании удалось продемонстрировать намного более высокую рентабельность валовой прибыли и EBITDA, чем мы ожидали. Валовая маржа увеличилась на 1,4 п.п. г/г и была выше, чем в первой половине текущего года, высокая валовая прибыль позволила сохранить рентабельность EBITDA на уровне прошлого года, даже в условиях резкого увеличения расходов на персонал и банковские комиссии".

В пресс-релизе CEO группы отметил, что в ноябре состоится голосование акционеров по редомициляции компании в Казахстан. Также группа продолжает искать пути для возобновления выплат дивидендов, указывает Михайлин.

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