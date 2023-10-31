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31 октября 2023 года 18:01
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Bristol Myers
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций фармкомпании Bristol Myers Squibb, сообщается в материале аналитиков. "Бумага торгуется с высоким дисконтом к аналогам, что, на наш взгляд, отражает обоснованную обеспокоенность по поводу конкуренции со стороны дженериков. Revlimid, ранее наиболее крупный продукт по выручке, сталкивается с конкуренцией со стороны аналога от Teva (выпушен в марте 2022 года). Продажи Revlimid (13% выручки) в 3К23 упали на 41%, - отмечают эксперты. - Вместе с тем квартальная выручка по Eliquis, продукту с максимальной выручкой на текущий момент, в постоянной валюте не выросла, а по Pomalyst/Imnovid и Sprycel снизилась г/г. Неясно, удастся ли компании компенсировать потерю выручки от Revlimid за счет роста по другим продуктам". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BRISTOL/MYERS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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