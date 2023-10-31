Инвестбанк Синара позитивно оценивает перспективы МПГ в 4К23, с осторожностью сморит на золото и серебро

Инвестиционный банк "Синара" позитивно оценивает перспективы палладия и платины в четвертом квартале 2023 года/первом полугодии 2024 года на фоне снижения производства металлов платиновой группы (МПГ) в ЮАР и дефицита на рынке, говорится в обзоре инвестбанка.

Как отмечают аналитики, проведение в этом году ремонтных работ на плавильных заводах "Норильского никеля" должно сделать рынок палладия более ликвидным в ближайшей перспективе, а в четвертом квартале этого года - первом полугодии следующего возможен рост спроса со стороны промышленности (в том числе автомобильной) с низкой базы. На рынке палладия в 2024 году эксперты прогнозируют небольшой профицит. Рынок же платины остается в дефиците из-за замещения палладия в автомобилях с ДВС, роста промышленного спроса, ограничений мощностей по производству первичной платины и положительных чистых инвестиций.

"В совокупности эти факторы обусловливают более высокие цены в кратко- и среднесрочной перспективе. Хотя сроки восстановления спроса на МПГ остаются неясными, в определенный момент избыточные запасы будут исчерпаны настолько, что интерес к металлам на спотовом рынке может возрасти, и фундаментальные рыночные факторы смогут вновь проявить себя. Мы прогнозируем рост цен на МПГ к концу года примерно на 10% в долларовом выражении - до $1250/унция (палладий) и $1000/унция (платина)", - пишут аналитики.

Между тем они придерживаются умеренно негативного взгляда на золото и серебро в четвертом квартале: ожидается, что спрос на золото и безрисковые активы со стороны мировых центральных банков и инвесторов в ближайшее время станет снижаться.

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