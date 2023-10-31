Рубль, возможно, будет торговаться в диапазоне 90-95 руб./$1 в ноябре - Freedom Finance Global

Курс пары доллар/рубль, возможно, будет колебаться в диапазоне 90-95 руб./$1 в ноябре текущего года, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Основные мировые валюты дешевеют по отношению к рублю на торгах во вторник. Он укрепляется накануне официального старта обязательной продажи иностранной валюты экспортерами с 1 ноября. Кроме того, взлетевшая до 15% годовых ключевая ставка Банка России также стала фактором укрепления российской национальной валюты, - отмечает эксперт в комментарии. - В среду ФРС США объявит решение по процентным ставкам, и мировые рынки ожидают, что ведомство возьмет паузу в повышении ставок, что может ослабить доллар и стать дополнительным поводом для дальнейшего укрепления рубля, в том числе для снижения курса доллара до психологически значимой отметки в 90 руб./$1. Мы ожидаем, что в ноябре доллар может колебаться в рамках 90-95 руб./$1".

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