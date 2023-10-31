ПСБ не рекомендует покупать бумаги Fix Price в настоящее время

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) не рекомендуют покупать бумаги (GDR) Fix Price в настоящее время, эмитент продемонстрировал умеренно слабые операционные и финансовые результаты по итогам третьего квартала 2023 года (ключевые финансовые показатели растут на уровне инфляции, маржинальность стагнирует, а сопоставимые продажи снижаются), сообщается в материале.

Эксперты банка отмечают, что в потребительском секторе на рынке акций РФ, по их мнению, есть более интересные представители - "Магнит" и "НоваБев Групп".

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