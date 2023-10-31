ЦБ РФ перейдёт к понижению ставки ближе к середине следующего года - "Ингосстрах Инвестиции"

ЦБ перейдёт к понижению ключевой ставки ближе к середине следующего года на фоне замедления месячной инфляции, полагает главный макроэкономист "Ингосстрах Инвестиции" Антон Прокудин.

"ЦБ удивил всех и повысил ставку до 15%. Регулятор следует мандату борьбы с инфляцией и поскольку сентябрьская инфляция в сезонно сглаженном варианте составила более 14%, поэтому ЦБ и повысил ставку до уровня немного выше текущей инфляции. Недельные данные показывают сохранение инфляционного давления и в октябре. Такое решение замедлит рост денежной массы, что скажется на замедлении инфляции, однако эффект этот проявится не менее чем через год с текущего момента", - пишет эксперт.

По его мнению, спекулятивное влияние уже проявилось. Никакого позитива в дальнейшем это не принесёт, а завалы на рынке ОФЗ наоборот будут давить на валютный курс.

"Рынок классических облигаций остаётся неинтересным и несёт убытки инвесторам, - подчеркивается в комментарии. - Флоатеры прекрасно выдерживают рост ставки и повышают доход своих владельцев. Рынок акций от этого не выиграет, но эффект не будет заметным из-за большого числа мелких инвесторов на рынке. Мы полагаем, что ЦБ перейдёт к понижению ставки ближе к середине следующего года на фоне замедления месячной инфляции".

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