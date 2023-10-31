"Финам" подтверждает рейтинг акций Abbott на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Abbott Laboratories на уровне "покупать" с целевой ценой $127,9 за штуку на апрель 2024 года, что предполагает потенциал роста 37,5%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Американская фармацевтическая компания и поставщик медицинских девайсов Abbott Laboratories отчиталась за третий квартал и опередила прогнозы по основным показателям. Квартальная выручка снизилась на 2,6% г/г до $10,14 млрд, но превысила ожидания на $325 млн. Скорректированная чистая прибыль на акцию по итогам третьего квартала составила $1,14 и на 4 цента превзошла ожидания. Компания ожидает органического роста продаж в 2023 году на величину чуть выше 10% за вычетом ковидного сегмента", - пишет аналитик Зарина Саидова.

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