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31 октября 2023 года 14:23
Восстановление рубля укладывается в отведенный осенний период - БКС Экспресс
Восстановление рубля укладывается в отведенный осенний период, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Российский рубль прорывается на максимумы начала августа. Идея оперативного укрепления рубля оправдалась, и инвалюты идут строго по назначенному маршруту - вниз. Попытки отскока на фоне завершения налогового периода ожидаемо ни к чему не привели, и сегодня доллар с разгона пробивает принципиальный уровень поддержки по локальным минимумам сентября и августа на 92,5руб./$1", - пишет эксперт. Технический план-минимум на осень, по мнению Зельцера, исполнен полностью. До фундаментальных расчетных уровней остается порядка 2%, и область 90 за доллар, район 95 в евро и юань поближе к 12 могут быть достигнуты в считанные сессии. Особенно, если закрытие торгов пройдет под важными уровнями на минимумах дня. "Почему покупателям валют не помог фактор налогового периода? Дело в том, что платежи по обязательствам хоть и имеют дедлайн 30 октября, но корпорации вряд ли откалывают всё на последний момент, и значит, данный фактор преувеличен в оценках большинства, - указывает аналитик БКС. - По теме у нас есть специальное исследование, доказывающее непостоянство корреляций. Более того, фактор восстановленных нормативов репатриации выручки работает за увеличение предложения валюты на рынке, и указ о возврате и продаже валюты на внутреннем рынке будет действовать как минимум полгода. И еще есть жесткая ДКП ЦБ, что играет за сокращение спроса на валюту на бирже, а это драйвер в пользу рубля". Таким образом, и по сроку, и по темпу укрепления, и по целям - свыше 10% вниз по валютам и уход пар ниже важных поддержек - восстановление рубля укладывается в отведенный осенний период, считает Зельцер. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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