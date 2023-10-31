"БКС МИ" подтверждает торговую идею на покупку бумаг TCS Group

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею на покупку расписок TCS Group, открытую 25 мая 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем топ-идею "Лонг TCS" и ожидаем дальнейшего ререйтинга на 10% к середине ноября. TCS Group - сильная финтех-история, и мы считаем, что уверенный рост клиентской базы и хорошие финрезультаты улучшают ожидания на 2023 год. История роста продолжается", - пишут аналитики.

TCS Group - сильная история роста в финансовом секторе, и оценка предполагает премию к игрокам с более сдержанным потенциалом роста, отмечается далее в комментарии. Недавнее увеличение стоимости акций компании привело к некоторому ререйтингу бумаг, но сильный I квартал 2023 года, по мнению экспертов БКС, может стать катализатором к пересмотру ожиданий на год.

"По нашим текущим оценкам, TCS Group торгуется на уровне 2023e P/E 14,2х и P/BV 2,7x - фундаментальная рекомендация на 12 месяцев "покупать". Отмечаем, что акции финансового сектора РФ остаются фаворитами, но котировки TCS Group все еще отстают с ростом на 28% с начала года против, например, +72% у Сбера и +42% у ВТБ", - указывают аналитики.

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