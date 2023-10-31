"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Fix Price с целью 445 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги (GDR) Fix Price с целью 445 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: 320 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила 27,093 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза по сравнению с 12,093 млрд руб. в предыдущем году, отмечают аналитики. Выручка увеличилась на 4,1% до 210,19 млрд руб. против 201,89 млрд руб. годом ранее.

"С точки зрения технического анализа бумага находится в боковом тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 320 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,90", - указывают эксперты "Финама".

Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен работающих в России, Грузии, Казахстане, Армении, Латвии, Белоруссии, Узбекистане.

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